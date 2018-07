Mittwoch, 25 Juli 2018 | 30.206

Andreas Voßkuhle und ... das personifizierte Unrecht ...

Angela Merkel wird aller Voraussicht nach als der sprichwörtliche Treppenwitz der

Weltgeschichte in die Annalen eingehen ... wegen Unfähigkeit im Verhältnis zur Macht



Andreas Voßkuhle dagegen als Lachnummer der Nation ...

als nicht mehr zu überbietender Gipfel der politischen Verantwortungslosigkeit ...



ein so genannter Rechtsstaat kann nur dann ein wirklicher Rechtsstaat sein ...

wenn es im rechtlichen Sinne und aus rechtlichen Gründen



eine übergeordnete höchste politische Verantwortung gibt ... wenn 'Gerechtigkeit'

das übergeordnete höchste politische Ziel des gesellschaftlichen Zusammenhalts sein soll



ein Staat ohne diese Verantwortung bzw ohne Gerechtigkeit ...

kann kein Rechtsstaat sein ... sondern ist eine lupenreine Diktatur ...



ein Staat in dem das fehlt ... in dem nur pure Macht und Gewalt einer Regierung gilt ...

bzw die mehr oder weniger beliebig und willkürlich von ihr gemachten Gesetze



kann kein Rechtsstaat sein ... und erst recht natürlich kein demokratischer Staat

geschweige denn ein sozialer Staat ... sondern ist eine lupenreine Diktatur ...



Gesetze und R e c h - 't e' snd eine Sache ...

Gerechtigkeit und 'das Recht' aber eine ganz andere ...



bzw ... Ignoranz ... ist eine Sache ... totaler Wirklichkeitsverlust ...

und das Abhandenkommen jeglichen Realitätsbewußtseins aber eine ganz andere



man kann bekanntlich die Gewaltt teilen ... und sogar die Macht ...

aber man kann die Verantwortung nicht teilen ...



man kann ein Volk ein Land einen Staat geschweige denn eine Gemeinschaft

von Staaten und Völkern ... in dessen Verfassung steht ...



die Würde des Menschen ist unantastbar ... Freiheit des Menschen istunverletzlich ...

und das Recht ist unveräußerlich ...



im Sinne dieser Verfassung bzw seiner verfassungsmäßigen Ordnung insbesondere

die Freiheit des Gewissens des Glaubens der Religion der Weltanschauung ...



nicht sinnvoll bzw eben 'menschenwürdig' (!) führen ... wenn man eine Führungsposition

zwar inne ... aber gar keinen eigenen Bezug hat zu diesen Dingen ...



und die sich daraus ergebenden Vorgänge und Entwicklungen ...

nicht wirklich professionell und verfassungsgemäß leiten und steuern kann ...



man kann nicht die mächtigste Frau der Welt vorgaukeln ... und dem Volk eine DDR

mit Reisefreiheit zugestehen ... mit Brot und Spielen ... mit Drogen und Unterhaltung ...



und man kann nicht höchster Richter spielen ... wenn man praktisch nur die Gesetze

der Diktatur kennt ... aber zum Recht der Demokratie überhaupt keinen Bezug hat ...



*



