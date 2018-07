Dienstag, 24 Juli 2018 | 30.205

Andreas Voßkuhle und ... sein ekelhaftes Schauspiel

in den USA ist jetzt eine gewisse Maria Butina verhaftet worden ...

als 'die Russin die Amerikas Politiker narrte ...'



bzw weil sie die USA im Auftrag des Kreml unterwandert haben soll ...

und das nun das Zeug zu einem tollen Spionagethriller haben soll ...



man stelle sich das mal illustriert vor ... der Hamas gelingt es nicht Israel yu unterwandern

und dann kommt Maria Butina und unterwandert die USA ... unter der Route 66 ... oder so



aber Spaß beiseite ... auch wenn es sich um Angela Merkel handelt ... für die der Spaß

ja praktisch ein Markenzeichen ist ... alles muß Spaß machen ... vor allem eben Politik ...



aber genau so muß man sich das eben vorstellen ... da denkt man ... aha jetzt kommt

die Wiedervereinigung ... und statt dessen kommt Angela Merkel ...



genauer gesagt also 'die Russin die Deutschlands Politiker narrte ...' ganz allgemein ...

speziell aber Helmut Kohl und die CDU/CSU ... und unterwandert die BRD ...



Rußland und die DDR ... das war ja mal mehr oder weniger Einunddasselbe ... aber ob sie

wirklich Deutschland im Auftrag des Kreml unterwandert ... das ist noch nicht ganz raus



wir kennen ja schon den allgemeinen Demographiewandel auf Grund des politisch gewollten

Verzichts auf die Einhaltung einer sinnvollen und hinreichenden Geburtenrate ...



und nun hat sich mit Angela Merkel auch eine Art spezieller Demographiewandel vollzogen

etwa parallel zur Entwicklung der so genannten Presse bzw der Medien ...



die Presse war ja früher gleichgeschaltet ... das heißt ... erst kam die Politik und machte

ihr Ding ... und dann kam die Presse und brachte das entsprechend unters Volk ...



aber dann kam erst Helmut Kohl ... dann die Wiedervereinigung und dann eben

Angela Merkel ... ungefähr in der Reihenfolge ... und seitdem ist alles umgekehrt ...



das heißt heute ist die Presse frei ... wenn auch nicht ganz unabhängig ...

und treibt eine völlig unfähige wenn nicht apathische Politik vor sich her ...



und auch Angela Merkel ist natürlich nicht mehr im Auftrag des Kreml hier tätig ... sondern

hat selbst Blut geleckt und unterwandert Deutschland gewissermaßen auf eigene Rechnung



im Theater geschweige denn im Film spielen sich oft die grausigsten Szenen ab ...

aber da weiß jeder ...ach das ist nur Theater oder eben Film oder so ...



bei Angela Merkel spielt sich das auch alles ganz offen ab wie auf einer Bühne ...

eben der Politischen Bühne ... und alle Beteiligten haben einen Mords-Spaß dabei ...



und keiner will das wahrhaben ... daß das alles blutiger Ernst ist ...

im Gegenteil ... die Presse sagt je blöder die Politik desto besser für unser Geschäft ...



naja und die Waffenlobby sowieso ... die sagen verfassungsmäßige Ordnung ist der Tod

für unser Geschäft ... und dazu schweigt des Herrn Voßkuhles Höflichkeit ...



*



das Kommissionrristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

me-too und wir alle auch und nun erst recht und überhaupt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen