Samstag, 21 Juli 2018 | 29.202

Andreas Voßkuhle und ... seine besoffene Amtsführung ...

wenn sich jemand zu einem offensichtlich betrunkenen Fahrer ins Auto setzt ...

wird er für den Unfall den der baut bestraft ... der zurechnungsunfähige Fahrer aber nicht ...



Frau Merkel ist in diesem Sinne nicht nur offensichtlich betrunken ... sondern völlig unfähig

in jeder Beziehung ... die kann ja manchmal noch nicht mal richtig lallen ...



trotzdem setzt sich Herr Voßkuhle immer wieder zu ihr ins Auto ...

und lacht sich kaputt über jeden Unfall den die serienmäßig und vorhersehbar baut ...



nach dem normalen Verlauf wird Frau merkel also für den Scheiß den sie macht ...

nicht bestraft werden ... das ist aber auch nicht das Problem ...



das Problem ist ... warum es offensichtlich so ist ... daß auch der Herr Voßkuhle ...

nicht bestraft wird .,. obwohl er der Haupt / eigentliche / einzige Schuldige ist ...



jetzt macht die Kanzlerin also Urlaub und denkt an alles Mögliche ...

bloß nicht an Rücktritt ... wie sie sagt ... und Gott sei Dank ... müßte man fast sagen ...



denn das wäre ja das völlig falsche Signal und würde nicht nur keine Prpbleme lösen ...

sondern ganz neue schaffen von denen dann erst recht keiner weiß wie man sie lösen könnte



sie denkt wahrscheinlich auch nicht daran mal zum Arzt zu gehen ...

denn immer öfter entgleisen ihr die Gesichtszüge ... wenn sie sich kaum noch halten kann ...



vor Zurschaustellung ihrer perfiden Verschlagenheit und Heuchelei ... wenn nicht vor Lachen

darüber daß sie das wieder alles so schön hingekriegt wie sie die Leute überfahren hat ...



zum Beispiel im so genannten Asyl-Streit ... richtig ... das sind an sich zwei Begriffe ...

die politische Aufgabe ... die mit dem Begriff Asyl verbundenen Dinge zu managen ...



und die medienwirksame Show ... darüber zum Gewinn der Medien ...

und zur Unterhaltung des Volkes so daß es wie ernst aussieht zu streiten ...



während die Aufgabe das Asyl zu managen konsequent ignoriert wird ... und das wie üblich

sein Eigenleben mit Eigendynamik und eigenem originärem Evolutionsweg entwickelt ...



paradox ist ... daß die Probleme ebenso medienwirksam ignoriert wie die darauf folgende

Politikverdrossenheit aber registriert und genauso medienwirksam bagatellisiert wird ...



entsprechend nicht nur paradox sondern voll hirnverbrannt ist ... daß sich Frau Angela

inmitten von Auseinandersetzungen sieht ... auf die sie ihre ganze Kraft konzentrieren müsse



es ist immer wieder die gleiche Masche ... um davon abzuöenken ... daß anstehende

lösbare Aufgaben aus reiner Faulheit und Dummheit nicht (!) wahrgenommen werden ...



wird irgend wie und irgend wo eine Schleuse geöffnet oder ein Damm brachial gebrochen ...

weil dann immer ganz einfach die Parole gilt ... 'rette sich wer kann' ...



und das ist nunmal das Gegenteil von dem was in der Verfassung steht ...

'Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Staat' ...



*



das nachbarschaftliche Unions-Europa ... und seine nationalsozialistischen Ausstellungen ...

speziell im Süden Europa (Petite Afrique) und im Norden Afrikas (Grande Afrique) ...



Deutsche und ...

der Islamist ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Politische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Kindergarten und Grundschule ... Gymnasium und Universität ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen