Freitag, 20 Juli 2018 | 29.201

Andreas Voßkuhle und ... naja der 20. Juli 1944 ...

seine Weigerung den verfassungsmäßigen Widerstand zu leisten ...

seine hartnäckige und nachhaltige Verweigerung verfassungsmäßiger Abhilfe ...



seine Weigerung das Recht und die Verantwortung der Dritten Gewalt zu gewährleisten ...

seine Verweigerung einer rechtlich-relevanten und gerichts-notorischen Anhörung und Erörterung



das Datum des 20. Juli steht bekanntlich für den so genannten Widerstand gegen Hitler ...

für den Widerstand gegen Frau Merkel steht bislang noch kein Datum ...



wahrscheinlich einfach deshalb ... weil es diesen Widerstand nicht gibt ...

obwohl man das so einfach nun auch wieder nicht sagen kann ...



weil es offensichtlich gegen Frau Merkel mehr Widertand gibt als gegen Herrn Hitler ...

aber das ist mehr so quantitativ ... so nicht so ganz ernst gemeint ...



denn qualitativ will sie ja niemand umbringen ... nur um den Job zu bekommen ...

und abgesehen vom Grafen Stauffenberg war das ja auch bei Hitler so ...



wenn von hundert Menschen einer eine Bombe hat ...

oder Bundeskanzler ist ... was ungefähr dasselbe ist ...



dann hat der natürlich die Macht ... bzw mehr Macht als die anderen 99 zusammen ...

aber natürlich nur ... wenn die anderen das auch wissen ...



wenn er die Bombe irgend wo versteckt ... zum Beispiel in der Löwebvilla ...

dann nützt das ja nichts ...



vielleicht war das der 'entscheidende' Fehler vom Grafen Stauffenberg ...

er hätte einfach offen sagen soll ... Leute ... Achtung ... ich hab 'ne Bombe ...



dann hätte Hitler wahrscheinlich sofort schlotternd vor ihm gestanden ...

wie das ja damals schon seine Art war ...



und hätte gesagt ... 'Es lebe das Heilige Deutschland ...

bitte ... Herr von Stauffenberg übernehmen Sie' ...



und niemand will das heutzutage wahrhaben daß ...

wenn das geklappt hätte ... ob nun mit oder ohne Attentat ...



Deutschland heutzutage noch schlechter dastehen würde als es objektiv steht ...

unabhängig davon ... daß uns die Frau Merkel dann immerhin erspart geblieben wärde



denn der Herr Voßkuhle wäre uns wahrscheinlich nicht erspart geblieben ...

oder so einer in der Art von denjenigen die ...



schlimmer noch als eine nicht nur gleichgeschaltete sondern embeddede Presse ...

die also mit jedem ins Bett geht ... Hauptsache es gibt was zu berichten ...



sich nicht ums Recht kümmern. sondern jeden Schwachsinn der Regierung ...

für Recht und rechtens erklären ... Hauptsache es gibt was zu 'entscheiden' ...



*



das Zentralbänkerische Unions-Europa ... und der nationalsozialistische Lifestyle ...

Deutsche und die fernöstlichen Nachbarn ... Kinesen und Koreaner ... Junkies und Japaner ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen