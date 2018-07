Donnerstag, 19 Juli 2018 | 29.200

Andreas Voßkuhle und ... die Rundfunkbeitragsdiktatur

auch Ratschläge sind vor allem Schläge ... sagt das Volk ...

und in diesem Sinne sind auch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts ...



nicht Ausdruck oder Vermittlung des Rechts ...

bzw des wohlwollenden Bemühens ... Gerechtigkeit / eine gerechte Ordnung herzustellen ...



sondern Ausdruck der Diktatur des juristischen Proletariats ...

bzw der ungenierten Beseitigung der verfassungsmäßigeb Ordnung ...



Diktarur ist wenn ...

die politische Gewalt des 'Staates' ... in der Hand einer kleinen Gruppe zusammengefaßt ist ...



bei verfassungsmäßiger Gewaltenteilung zum Beispiel in der Hand von drei Personen ...

oder allenfalls vier / fünf / sechs ... maximal vielleicht neun ...



je nachdem wen man da noch dazu nimmt ... Bundespräsident ... Bundespressepräsident ...

Bundesratspräsident ... Bundesbankpräsident ... Bundeskirchenpräsident ... Bundeskulturpräsident



und wenn diese Gruppe es hinnimmt und zuläßt ... soweit sie es ...

für eine optimale Wahrnehmung ihrer persönlichen Interessen nicht gar so managt und manipuliert



daß die politische Führung des Volkes ... in der Hand einer einzigen Person liegt ...

die dann von einem ganzen heer von Lobbyisten etc subtil gesteuert wird ...



und mehr oder weniger nur wie eine Marionette agiert ... weil es im Prinzip gar nicht darauf ankommt

was die eigentlich macht bzw ob sie überhaupt was macht ...



weil das auf jeden Fall immer den Interessen dieser Gruppe dient ... und weil eben nicht nur ...

die Interessen des Volkes und 'seines Staates' völlig ausgeblendet ...



sondern vor allem auch die Verfassung selbst ... das Herz der Gerechtigkeit ...

in ihren Geboten und Verboten bzw Aufgaben / Aufträgen und Grenzen / Schranken ...



ausgeschaltet / abgeschaltet / verfassungsmäßige Ordnung beseitigt / Widerstand gebrochen ...

Abhilfe verhindert ... und selbst Beschwerden des Volkes nicht zugelassen werden ...



Donald Trump ... zum Beispiel ... betrachtet allgemein uns Europäer als seine Feinde ...

und speziell uns Deutsche als Feinde seiner USA



das heißt er bewertet jede Regung und Aktion als Angriff ...gegen den er sich verteidigen müßte

woraufhin die Europäische Union ihrerseits bzw erneut zum Gegen-Angriff übergeht ...



das ist wie mit den Sanktionen gegen Rußland bzw Wladimir Putin ...

zu glauben dadurch ließe isich ein status quo ante wieder herstellen ...



ist nicht nur einfach weltfremd ... sondern das ist echt idiotisch ... krank ...

wie eben das ganze Verhalten und die so genannte bzw 'ihre' Politik von Angela Merkel ...



in der Kunst bemüht man sich zum Beispiel um die Umsetzung von Literatur in Film ...

Herr Voßkuhle bemüht sich aber nicht um die Umsetzung von Politik in Gerechtigkeit ...



*



sein nationalsozialistisches Tschingderassabum Konzert ohne Konzept ...

und seine militaristische Rechtssprechung ...



der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... die Juden und und und ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Asylisolation und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen