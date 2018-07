Mittwoch, 18 Juli 2018 | 29.199

Andreas Voßkuhle und ...

- seine nationalsozialistische Schaumschlägerei...

man muß sich das alles mal illustriert vorstellen ...

die Angela Merkel hat keine Ahnung ... ist aber mächtigste Politikerin im Lande ...



der Wolfgang Scghäuble hat keine Ahnung ...

ist aber der mächtigste Gesetzgeber im Lande ...



der Andreas Voßkuhle hat keine Ahnung ...

ist aber der institutionalisierte Höchste Richter im Lande ...



naja und so weiter ... Frank-Walter Steinmeier ... Michael Müller ... Jens Weidmann ...

Mathias Döpfner ... Bischof Bedford Strohm ... Erbischof Kardinal Marx ... der Papst ...



wohin man auch guckt ... nichts als Amateure und Dilettanten ... Spielzeug-Eisenbahner

Sandkasten-Planer ... Leute die alles wollen bloß nicht Verantwortung tragen ...



zum Beispiel auch Jeanine Meerapfel ... natürlich auch Präsidentin ...

Akademie der Künste ... wo doch Kunst an sich das Maß aller Dinge ist ...



macht eine Ausstellung am Pariser Platz unter dem Titel 'Abfallprodukte der Liebe'

und sowas wird natürlich gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes ...



das Geld muß ja irgend wie unter die Leute gebracht werden ... egal obs Sinn macht ...

und wozu haben wir schließlich eine Staats-Ministerin für Kultur ...



wir haben auch eine Bundeszentrale für Politische Bildung ... auch die hat einen Präsidenten

macht aber alles andere als verfassungsgemäße Politische Bildung zu vermitteln ...



nötig wäre also mal eine Ausstellung mit einem Titel wie 'Kollateralschäden der Politik' ...

im Verhältnis dazu daß Hauptaufgabe der Politik laut Verfassung ist 'Schaden wenden' ...



oder da gab es einen Vortrag von Patrik Schumacher in der Reihe mit dem Titel

'On the Duty and Power of Architecture' ...



wo bleibt eine Anhörung zu meinem Vortrag mit dem Zitel ...

'Über die Macht des Rechts sowie Pflichten und Verantwortung der dritten Gewalt' ... ???



oder Siegfried Kühn hat ein Buch vorgelegt ... in dem er einmal mehr

'die Welt als groteskes Geschehen beschreibt' ...



was um Gottes Willen ist an dieser Welt grotesk ??? grotesk ist nur Frau Merkels Politik ...

und die ließe sich ohneweiteres verbessern ... wenn der Herr Voßkuhle sich mal bewegen würde



schließlich hat die Akademie einen so genannten Klimagipfel der Poesie veranstaltet ...

obwohl wir doch schon wissen ... für Gipfel gilt 'außer Spesen nichts gewesen' ... (s.o.)



'Das Gedicht tut was es tut ' ... und das gilt auch für das Recht ... und dafür brauchen wir

keinen Gipfel ... sondern daß Herr Voßkuhle anfängt meine Beschwerden zu bearbeiten ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ihre Transatlantischen Nachbarn ... C-TA et C-tera ... T-TIP und JEFTA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel ... die Geburtenrate ... das Bevölkerungspolitische Drama ...









