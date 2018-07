Dienstag, 17 Juli 2018 | 29.198

Andreas Voßkuhle und ... seine juristischen Zirkusnummern ...

daß ein höchster Richter so hartnäckig und nachhaltig ...

ebenso absichtlich wie ungeniert das Recht beugt ...



und sich dafür auch noch hinter verfassungswidrigen Gesetzen versteckt ...

also das Recht doppelt beugt und vergewaltigt ...



ist ebenso bemerkenswert wie es durchaus nachvollziehbar ist ...

denn das war und ist ja überall und schon immer so gewesen ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß Richter sich überhaupt noch nie für die Gerechtigkeit als solche eingesetzt haben ...



sie sprechen zwar immer vom Recht ..

aber nur auf der Basis mehr oder weniger verfassungswidriger Gesetze ...



und die haben mit Gerechtigkeit allenfalls am Rande zu tun ...

denn sie richten sich nach den Interesse der mächtigsten Politiker ...



oder sie 'entscheiden' ...

wer von zwei Kontrahenten etwas mehr Recht hat



und das machen sie mehr oder weniger nach Gefühl ...

so aus dem Bauch heraus ... beliebig ... willkürlich ...



