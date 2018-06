Sonntag, 10 Juni 2018 | 23.161

Andreas Voßkuhle und ... die G7-Katastrophe ...

und das beweist doch incl der deutschen Reaktionen darauf auch wieder nur ...

was für eine dumme blöde unzumutbare Kuh diese Frau Merkel ist ...



und die so genannte schwarze Null beim Haushalt des Herrn Schäuble ...

erweist sich als schwarzes Loch der verfassungsmäßigen Ordnung ...



Null bleibt Null ...

und wo nichts ist ... kann auch nichts werden ...



das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ...

ein Bild ist mehr als die Summe seiner Farben ...



und politische Führung unter den Bedingungen unserer Verfassung ...

ist mehr als die Summe von völlig hirnverbrannten Kabinettsmitgliedern ...



und um mit den USA wieder halbwegs auf einen Nenner zu kommen ...

brauchen wir Bewegung und Balance in der Handelsbilanz ...



vor allem aber brauchen wir Bewegung und Balance im Recht bzw unserer Rechtskultur ...

bzw im Verständnis von Demokratie im Schutze der Dritten Gewalt ...



und dafür müßte sich Herr Voßkuhle endlich mal überhaupt bewegen ...

mit der Balance das kriegen wir dann auch noch hin ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen