Freitag, 13 Juli 2018 | 28.194

Andreas Voßkuhle und ... seine juristische Gentechnik (2)

unbestritten ist die Prostitution das älteste Gewerbe der Welt ...

ganz einfach deswegen ...



weil es dafür weder technisch noch kaufmännisch etc ...

irgend welcher technischen Ausrüstung oder besonderen Vorbereitung bedarf ...



das läßt sich alles so en passant gewissermaßen zwischen Tür und Angel machen ...

bzw wie sich die Lobbyisten so die Tür in die Hand geben ...



Prostitution ist aber nicht nur das älteste ...

sondern nach wie vor auch das aktuellste Gewerbe der Welt ...



in vielerlei Hinsicht ist immer wieder von den Gewalten die Rede ...

von der Ersten bis (mindestns) zur Vierten ...



oder vom Kapitalismus Sozialismus Militarismus ...

vom Glauben und Unglauben ...von Gottesfurcht und Religiosität ...



'entscheidend' ... würde Herr Voßkuhle sagen ... ist aber ...

die allerallerallererste Gewalt ist die Sexualität ...



und das beste lebende Beispiel dafür ist unsere 'Stormy Angela' ...

die bekanntlich keinerlei Berührungsängste hat ...



was ist denn Frau Merkel anderes als eine Po-litische Nutte ...

die mit jedem ins Bett geht ...



also ich meine zur Bildung einer so genannten Koalition ...

der sie dafür bezahlt ... also ich meine ihr seine Stimme gibt ...



damit sie unter allen Umständen Kanzlerin wird oder bleibt ...

oder einfach eine Union ... die man dann nicht einfach entlassen kann ...



und bei Herr Voßkuhle weiß man dann nicht ...

ist das noch Korruption oder auch schon Prostitution ...



oder eine nicht nur verfassungswidrige ...

sondern eher schon ausgeprägt verfassungsfeindliche Kombinationvon beidem



auch wieder im doppelten Sinne ... wenn er das toleriert ...

und daraus seinen Nutzen zieht ... bloß kein Risiko eingehen ...



womit ich aber ... abgesehen von diesem speziellen Fall ...

und um das physically correct zu machen ...



ausdrücklich und allgemein nichts gegen Nutten gesagt haben will ...

weil die ja grundsätzlich eher mehr Probleme lösen als sie verursachen ...



*



das Zentral Zänkerische Unions Europa und sein verfassungswidriger Lifestyle ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islamystische



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









