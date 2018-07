Donnerstag, 12 Juli 2018 | 28.193

Andreas Voßkuhle und ... seine juristische Gentechnik ...

die Wissenschaft steht bekanntlich ...

im ständigen Wettbewerb ... Wettkampf ... Wettlauf ...



wer einen nächsten größeren wichtigeren gewinnbringenderen Fortschritt erzielt

um zum Beispiel aggressive Krankheitsformen in den Griff zu kriegen ...



zu lindern zu heilen zu beseitigen zu schalten bzw auszuschalten ...

obwohl das so eine Art Sisyphos-Arbeit ist ...



weil bei jedem Heilungserfolg bzw einer Kranheit weniger ...

gleich zwei neue wieder auftauchen ...



bzw wie das heutzutage so überlich ist ...

von der einschlägig interessierten Presse in die Öffentlichkeit gezogen werden



entscheidend für das Mensch-sein ist inzwischen nicht mehr ...

geboren zu werden und das Licht der Deckenlampe zu erblicken ...



sondern ... umgekehrt ... irgend wie als irgend was ... als Objekt-sein ...

von der Presse entdeckt ...



und ... andersrum ... also von hinten durch Brust ins Auge ...

ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt zu werden ...



die 'neuen' Krankheiten machen dan zunächst zwar auch wieder erstmal rat-los

dennoch ist das natürlich keine vergebliche Liebesmüh ...



geschweige denn sinnlose Arbeit umsonst ...

weil sie als stabilisierender Faktor wirkt ...



im Arbeitsmarkt ganz speziell ...

in der Wirtschaft ganz allgemein ...



eine Welt ... in der man sich nicht bemühen würde ...

'die Welt' in diesem Sinne zu 'verbessern' ...



könnte gar nicht funktionieren ...

ist eigentlich gar nicht vorstellbar ...



umso unverständlicher ist ...

daß niemand sich bemüht ...



ebenso aggressive und gewaltbereite ...

wie schwachsinnige und dysfunktionale ...



angeblich Gewalten-geteilte ... de facto aber Gewalt-potenzierte ...

im doppelten Sinne ...



Politikerinnen und Politiker 'auszuschalten' ...

bzw aus dem Verkehr zu ziehen ... ebenfalls im doppelten Sinne ...



*



Angélique Kerber steht im Finale von Wimbledon ...

allein dafür könnte man die Fußballweltmeisterschaft schon fast vergassen ...



*



der rat-lose Unions-Europäische Rat ...

und sein verfassungswidriges Konzert ohne Konzept ...



Deutsche und ...

die staatsraisonnierten Juden ... gegen den Rest der Welt ...



das Politische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrosation und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen