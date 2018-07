Mittwoch, 11 Juli 2018 | 28.192

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrige Musik

musikalisch betrachtet gehört die Politik zur U-Musik ...

also zur Unterhaltungsmusik ...



denn ein ernst-haftes Bemühen um halbwegs sinnvolle und professionelle ...

demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Politik findet ja nicht statt ...



das Bundesverfassungsgericht speziell unter der Leitung von Andreas Voßkuhle ...

steht dann nochmals außerhalb dieser Kategorien von E und U ...



es dient natürlich nicht reiner Unterhaltung ..

oder Spaß und Spiel wie das was speziell Angela Merkel 'ihre Politik' nennt ...



ist aber auch alles andere als ein ernstzunehmender Ausdruck staatlicher Gewalt ...

bzw des Handelns und Verhaltens staatlicher Organe ...



es ist so was Ähnliches wie zum Beispiel Rap ...

eine Mischung aus Sprache und Gesang ...



in der Kultur des Hip-Hop .:. um nicht zu sagen des Hop on / Hop off ...

Hop in / Hop out ... rein in die Kartoffeln / raus aus den Kartoffeln ...



man könnte also sagen ... eine Mischung aus Recht und Gesetz ...

zwischen Verherrlichung der (Dritten) Gewalt und (Beliebigkeit Willkür) Diktatur ...



Beate Zschäpe nach diesem hirnrissigen Terrorprozeß zu 'lebenslang' zu verurteilen ...

sprengt wieder mal alle Vorstellungen davon ...



daß deutsche Richter in der Lage wären ...

irgend wann vielleicht doch noch mal wenigstens andeutungsweise zu begreifen ...



welche Bedeutung eine Frau ...

also ich meine jetzt Justitia ...



für die Evolution hat ...

also für unsere gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung ...



die freie Kunst und Kultur bzw eben zum Beispiel die Musik haben es geschafft ...

die Zeiten des Neandertalers hinter sich zu lassen ...



die verbeamteten Verfassungs und Bundesgerichte verharren ungerührt in der Steinzeit

vorsichts ebenso wie sicherheitshalber hinter Beton Brettern Klötzen Mauern ...



da ist hartnäckig von einem Versagen der Sicherheitsbehörden die Rede ...

oder gar der Staat bzw ganz und gar der Rechtsstaat (???) habe versagt ...



seit Kohl / Schröder / Merkel Zeiten gibt es nur eine Gruppe von Versagern ...

das sind ... Präsidentin und Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



das ist ... aktuell ein gewisser Andreas Voßkuhle ...

der sich weigert ... seine Pflicht zu übernehmen und seine Verantwortung zu tragen ...



*



das Gerichtshöfische Europa ... Kultur und Literatur ...

Deutsche und ... ihre transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel ... die Geburten Rate ... das Kulturelle Geschehen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen