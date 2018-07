Montag, 09 Juli 2018 | 28.190

Andreas Voßkuhle und ...

- seine verfassungswidrige UrteilsFilmProduktion ...

es gibt bekanntlich kein richtiges Leben im flschen ...

und man kann den richtigen Film auch nicht sehen wenn man im falschen Kino sitzt



das ist imer wieder dieser Aha-Effekt wo die Leute sagen ...

ja bin ich denn in einem anderen Film ...

oder wo Radio Eriwan sagt ...

im Prinzip nein ... aber es wird immer wieder versucht ...



oder wie der ADAC sagt ... man kann nicht von A nach B kommen ...

wenn man auf der dichtbefahrenen Gegenfahrbahn fährt ...



und daran zeigt sich eben ...

welche Art von politischen Geisterfahrern Andreas Voßkuhle und Angele Merkel sind ...



die brutaslt-und-rücksichtslosest-möglich mit einer Riesendampfwalze ...

einfach dichtmachen und alles zusammen und vor sich herschieben ...



und hartnäckig sagen ... 'Wir schaffen das' ...

obwohl das nicht nur Recht ist sondern sogar im Gesetz steht ...



daß man objektiv unmögliche Dinge weder verlangen noch versprechen darf ...

aber einen autistischen Alzheimer wie den Herrn Voßkuhle kratzt das nicht die Spur ...



*



das Parlamentaristische UnionsEuropa ...

Deutsche und ... die Unions Europäische Ratspräsidentschaft der Österreicher ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...



28. Woche 2018 ... das heißt es bleiben noch 24 Wochen bis Sylvester ...

bis Weihnachten sinds gar nur noch 23 Wochen ...



und das zweite Halbjaht fängt mit den Ferien an ...

erst am 10. September geht der Stillstand wieder weiter ...



das ist wie bei Albert Einsteins Universum ...

er ist in sich endlich ... deht sich aber äußerlich immer weiter aus ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen