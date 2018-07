Sonntag, 08 Juli 2018 | 27.189

Andreas Voßkuhle und ... Jesus Christus ... weil Sonntag ist

Jesus Christus sagt ...

ich bin der Weg die Wahrheit und das Licht am Ende des Tunnels ...



kommt her zu mir Alle die Ihr mühselig und beladen seid ...

und ich werde Euch Ruhe geben ...



Andreas Voßkuhle ist bekanntlich die Ruhe selbst ...

der müßte jetzt also nur noch sagen ...



und dann kommt zu mir ...

und ich werde Euch Recht geben ...



das Hirnverbrannteste an dieser Angela Merkel ist wahrscheinlich ...

daß eine evangelische Pfarrerstochter...



ihren Glauben bricht ...

so wie der Herr Voßkuhle das Recht bricht ...



und einen so genannten Islam zu einem Teil Deutschlands macht ...

also etwas ...



was im Grunde genommen nicht mal eine Religion ...

geschweige denn ein Glaube ist ...



statt umgekehrt das Christentum dort hin zu tragen ...

wo sie die Verantwortung für die Menschen tragen könnte ...



und entsprechend hirnverbannt ist eben auch der Herr Voßkuhle ...

der genau so beflissen und völlig ungeniert ...



die Feinheiten unseres griechich römisch germanisches Rechts ...

mit dem Vorschlaghammer der Scharia in Stücke schlägt ...



also etwas was nicht mal die Voraussetzungen eines Gesetzes erfüllt ...

geschweige denn daß es irgend was mit Recht zu tun hätte ...



*



das Kloo-ballistische Europa ... und die verfassungswidrigen Predigten ...

Urteilsverkündungen ... Regierungserklärungen ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

die Welt der Bürger ... die Welt der Sklaven und Entrechteten ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt Deutsche Raumfahrt ... Galaxie Kosmos Universum Weltall ...









