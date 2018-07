Donnerstag, 05 Juli 2018 | 27.186

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungsmäßige Katastrophe

laut Verfassung soll Sinn und Inhalt ... Zweck und Ziel ...Aufgabe und Auftrag ...

Pflicht und Verantwortung aller staatlicher Gewalt sein ... den Nutzen des Volkes zu mehren



offensichtlich hat Herr Voßkuhle diesen Satz noch nie mit Bewußtsein gelesen ...

bzw er hat ihn möglicherweise gelegen ...



ist aber nicht in sein Bewußtsein eingedrungen ...

das heißt er hat ihn nicht verstanden ...



sein Bewußtsein reicht nicht mal so weit ...

sich das inhaltlich wenigstens vermitteln zu lassen ...



und sich bei der durchaus möglichen Abhilfe helfen zu lassen ...

und das hinreichend rechtlich-relevant und gerichts-notorisch zu erörtern ...



*



der rat-lose Unions-Europäische UnRat ... und sein Konzert ohne Konzept ...

Deutsche und ... die Juden bzw Semiten und die Antiseminten ...



mit anderen Worten ... das ist doch kein Phänomen unserer Zeit ...

die haben sich doch schon damals nicht mit ihren Nachbarn vertragen ...



und hätten sie sich damals gegen die Römer so zur Wehr gesetzt ...

wie heutzutage gegen Gott-weiß-wen ...



wäre ihnen viel Ärger erspart geblieben ...

nur wäre eben die Welrt davon nicht besser geworden ...



das Po-litische Thema ... Migation und Integration ...

Minestrosensation und Inklusion ...









