Mittwoch, 04 Juli 2018 | 27.185

Andreas Voßkuhle und ... die Unabhängigkeit ...

die so genannten Vereinigten Staaten von Amerika sind bekanntlich entstanden ...

durch eine so genannte Unabhängigkeitserklärung ...



möglicherweise ist es das was dem Herrn Voßkuhle fehlt ...

das Bewußtsein seiner Unabhängigkeit und eine entsprechende Erklärung ...



Deutsche und ... ihre ... wie passend ...

Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









