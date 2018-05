Freitag, 18 Mai 2018 | 20.138

Andreas Voßkuhle und ... die Verwahrlosung ...

- von Geist und Kultur / Recht und Religion ...

man könnte auch sagen ... immer mehr Leute wissen immer weniger ...

wovon sie eigentlich reden wenn sie reden ...



bzw worauf es eigentlich ankommt ...

wenn sie was tun ... wenn sie handeln ... wenn sie managen ...



s. es kommt nicht darauf an ... wieviel man wovon hat ...

sondern wie man was damit macht ...



quatschen aber umso ungenierter dumm rum nach dem Motto ...

am besten reden kann man über das wovon man keine Ahnung hat ...



an der Spitze eben Voßkuhle Merkel Schäuble Steinmeier Müller Weidmann ...

sowie unter anderen Dorgerloh und Döpfner ...



und wirklich last but not least ...

ein geiwwser Franciscus Jorge Mario Bergoglio ...









