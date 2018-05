Freitag, 18 Mai 2018 | 20.138

Andreas Voßkuhle und ...

- die Frau Kanzlerin in Sotschi ...

jetzt sitzt er wahrscheinlich wieder in seinem Studierstübchen ... der Herr Professor ...

also ich meine in seinem Rechtssprechungsspalast ...



und denkt ... wahrscheinlich nach ... vielleicht auch vor ...

man muß ja als Beamter immer die Pensionierung fest im Auge haben ...



also er denkt ... wahrscheinlich ... möglicherweise ... vielleicht ...

bloß eben nicht über das worauf es ankommt ...



als ich anfing von New York und Washington aus zu arbeiten ...

hat man mir die Bedeutung eines Brokers mal so erklärt ...



ein Broker ist ein Mensch ... der viel von wenig weiß ...

und er wird immer mehr von immer weniger wissen ...



bis er eines Tages alles von nichts weiß ... soll heißen ...

daß es darauf was er weiß oder damit macht gar nicht mehr ankommt ...



jetzt trifft sich also eine der mächtigsten Frauen dieser Welt ...

mit einem der mächtigsten Mäner dieser Welt ...



ca anderthalb Stunden ...

das heißt für ein sprichwörtliches Schäferstündchen würde es reichen ...



und offensichtlich hält sie ihn ja auch für potent ...

denn sie erhofft sich von ihm Unterstützung ...



man könnte also auch sagen ...

die zur Zeit fruchtbarste empfangsfähigste Frau der Welt ...



trifft den potentesten handlungsfähigsten Mann der Welt ...

denn praktisch alle anderen versuchen ja dauernd ...



sich selbst ebenso wie andere darin zu übertreffen ...

ihre Zurechnungs und Zeugungs Unfähigkeit herzustellen und zu beweisen ...



mit anderen Worten ...

aus so einer Begegnung könnte durchaus etwas Sinnvolles herauskommen ...



wenn ... ja wenn ... jemand ... also ich meine den Herrn Voßkuhle ...

das Fräulein Kanzlerin Angela Dorothea vorher entsprechend aufgeklärt hätte ...









