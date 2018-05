Freitag, 18 Mai 2018 | 20.138

Andreas Voßkuhle und ...

- seine Identifikation mit dem Nationalsozialismus

Frau Merkel rechtfertigt jeden ebenso kriminellen wie geisteskranken Unsinn damit

die Sicherheit Israels sei eine so genannte deutsche Staatsraison ...



und Herr Voßkuhle rechtfertigt die Unterdrückung jedweder Kritik daran damit ...

das seien dann halt unüberbrückbare Differenzen darüber ...



was so genannte antisemitische Klischees sind ... wie und wo auch immer ...

geschweige denn eine Intervention an der Wurzel allen Übels bei den Semiten selbst ...









