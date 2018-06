Mittwoch, 27 Juni 2018 | 26.178

Andreas Voßkuhle und ... der juristische Verkehr ...

man spricht immer vom Rechtsweg ...

also muß es da ja auch irgend wie Verkehr geben ...



der Verkehr auf dem Rechtsweg läuft aber so wie ...

wenn jemand die Einbahnstraße in falscher Richtung fährt ...



die so genannte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...

zum Beispiel ... läuft völlig verkehrt bzw umgekehrt bzw and ersrum ...



man müßte doch bei der Lösung eines Falles damit anfangen ...

daß man sagt ...



grundsätzlich und an der Gerechtigkeit orientiert ...

müßte es so sein und oder vielleicht auch so ...



und daran gemessen ...

ist dieser Einzelfall wie folgt zu lösen ...



das Bundesverfassungsgericht geht aber den umgekehrten Weg ...

und sagt ...



nach unserer Meinung ... besser gesagt nach unserem Belieben und Willkür

lösen wir jetzt mal diesen Einzelfall ...



und um die Grundsatzfragen können sich ja dann die nächsten Generationen kümmern

wenn die dann noch aktuell sind ...



wir waschen jedenfalls erstmal unsere Hände ...

in der Unschuld unseres Schwachsinns unseres Dilettantismus unserer Unfähigkeit ...



wenn Albert Einstein so gedacht und gehandelt hätte ...

wäre er nie auf seine spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie gekommen ...



*



das Gerichtshöfische Unions-Europa ...

und die verfassungswidrige Literatur des Herrn Voßkuhle ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

die Geburten Rate und der Demographische Wandel ...









