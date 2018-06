Montag, 25 Juni 2018 | 26.176

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrigen Filme ...

zum Beispiel der Film ... 'Europa tief zerstritten ...'

auch eine Art von Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union ...



wer anderen eine Grube gräbt fällt selbst hinein ... sagt das Volk ...

und genau so handelt handelt Angela merkel und vor allem Andreas Voßkuhle ...



dauernd wird erweitert und vertieft ... und die Grube wird immer größer und tiefer ...

und auf einmal macht er blubb ... und alles ist weg ...



einfach nur ... weil niemand irgend eine Verantwortung übernimmt ...

geschweige denn daß sie jemand trägt ...



weil angeblich ein neuer Nationalismus Deutschland verändert ...

dabei sind es Frau Merkel und Herr Voßkuhle ...



bei der Bildung spricht man nicht von Vertiefung ... sondern von Kluft ...

und Erziehung steht schon gar nicht erst im Programm ...



es ist unfaßbar was da jeden Tag für ein Unsinn getrieben wird ...

zum Beispiel in Rechtsprechung und Politik ...



wobei man nicht weiß ... was war zu erst da ... die Henne oder das Ei ...

die schaukeln sich ständig gegenseitig hoch ...



angetrieben von den Medien und Publizisten...

von Kirchen und Päpsten ...



angeblich tricksen die Unternehmen ...

aber gegen die Tricks von Herrn Voßkuhle sind das alles Kindertrompeten ...



*



das Parlamentaristische Unions-Europa ...

Deutsche und ... die Bulgaren mit ihrer Unions-Europäischen Ministerrats-Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









