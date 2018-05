Montag, 14 Mai 2018 | 20.134

Andreas Voßkuhle und ... 70 Jahre Israel ...

... und kein bißchen weise ...

und leise schon gar nicht ... im Gegenteil ...



Johann Wolfgang von Goethe hat gedichtet ...

was Du ererbt von Deinen Vätern ... erwirb es um es wirklich zu besitzen ...



niemand weiß si richtig genau ...

wie die Juden zu ihrem Staat gekommen sind ...



feststehen dürfte dagegen ...

daß sie ihn nicht (!) ererbt haben von ihren Vätern oder wem auch immer ...



um so mehr müßten sie also sich bemühen ... ihn zu erwerben ...

aber sie machen genau das Gegenteil ...



und strafen Goethe damit auch hinsichtlich seiner weiteren Worte Lügen ...

wenn er sagt ...



was man besitzt ... aber nicht bestimmungsgemäß nutzt ...

ist eine schwere Last ...



denn nur das aus der eigenen Leistung heraus Geschaffene ...

führt zur Erleichterung und läßt sich dann auch konkret weiter nutzen ...









