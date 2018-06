Sonntag, 24 Juni 2018 | 25.175

Andreas Voßkuhle und ... der Schwachsinn ...

- heute der Kirchenfürsten ... weil Sonntag ist ...

man denkt immer ... es sei der Schwachsinn ... oder der Dilettantismus ...

oder so ... egal was man nimmt ... unter anderem zum Beispiel ...



die Planetarischen Utopien in einer postkolonialen Welt ...

die Traditionen deutscher und europäischer Gerichtsverhandlungen ...



die Entdeckung der Zukunft ...

die Entstehung der so genannten modernen Wirtschaft ...



die Letzten Dinge bzw Deutungsmuster und Erzählformen des Umgangs

mit Vergänglichkeit im Horizont heterochroner Zeitsemantiken ...



es ist eben nicht der Schwachsinn ... sondern im Gegenteil ...

es ist kriminelle Intelligenz und Energie auf allerhöchstem Niveau ...



*



bzw der pfarrerstöchterlichen Predigten ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

Kosmopoliten und Weltpolitiken ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









