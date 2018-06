Samstag, 23 Juni 2018 | 25.174

Andreas Voßkuhle und ...

- sein rechts-kräftiger Schwachsinn ...

jetzt behaupten wieder alle möglichen Dilettanten und sonst dressierten Affen ...

es ginge um die Frage ...



gilt die Stärke des Rechts ... oder das Recht des Stärkeren ...

trägt das Faktum der Macht ... oder die Macht des Faktischen ...



ist der Starke so stark daß er machen kann was er will ...

oder ist das Recht so stark ... daß auch der Starke sich ihm beugen muß ...



für die vermeintlich Starken ... wie Donald Trump ...

bzw also vor allem für die Halbstarken ... wie Angela Merkel ... ist die Sache klar ...



sie kümmern sich nicht ums Recht ... soncern schaffen Fakten ...

und dann gilt bekanntlich nicht das Recht sondern die Macht des Faktischen ...



Herr Voßkuhle kümmert sich aber auch nicht ums Recht ...

für ihn ist die Macht die mit seinem Amt verbunden ist ...



so stark ... daß er völlig ungeniert das Recht dafür beugt ...

woher soll da jemals sowas wie Gerechtigkeit kommen ???



wenn alle politisch-relevanten Spitzen und Führungspositionen ...

von regelrechten bzw lupenreinen Idioten besetzt sind ...



egal was man nimmt in Exekutive Legislative Judikative ...

Presse und Publizistik ... Kunst und Kultur ... Religion und Glaube ... etc und etc ...



der Witz an diesem Witz ist doch ...

also an dem Spruch gilt die Stärke des Rechts oder das Recht des Stärkeren ...



daß das Recht nicht per se stark ist ...

sondern nur von (!) einem Starken gewährleistet werden kann ... !!!



es geht also immer nur mit dieser dritten Komponente ...

bzw nicht ohne genannt die Dritte Gewalt ...



das heißt ...

ob Herr Trump das Recht bewußt ignoriert ...



und sich einfach nur darüber hinweg setzt ...

um seine Interessen durch zu setzen ...



oder ob Herr Voßkuhle das Recht eben durchaus auch sieht ...

es aber ebenso ungeniert ganz bewußt beugt ...



um seine Interessen durch zu setzen ...

kommt nicht nur im Ergebnis auf dasselbe heraus ...



sondern zeugt im Vergleich eben von noch höherer bzw höchster ...

genau gesagt höchst-richterlicher krimineller Intelligenz und Energie ...



*



Andreas Voßkuhle und ... seine politischen Ausstellungen ...

das Nachbarschaftliche Europa und ... die verkehrte Welt der Rechtsprechung ...



Deutsche und ...

ihre fernöstlichen Nachbarn ... in Kina und Korea ... in Japan und auf Java ... in Manila et cetera ...



das Politische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Abbildung und Ausbildung ... ab und zu Bildung oder hin und wieder Aufzucht ...









