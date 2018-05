Samstag, 12 Mai 2018 | 19.132

Andreas Voßkuhle und ...

- die verkehrte Welt der Angela Dorothea Merkel ...

es hat schon immer zweierlei Menschen gegeben in dem Sinne ...

daß die einen geredet ... und die anderen gehandelt haben ...



früher ... um nicht zu sagen als die Welt noch in Ordnung war ...

und ganz unabhängig von unserer heutigen Verfassung ...



war es so ... daß diejenigen die geführt haben ... also Kaiser und Könige und so ...

auch gehandelt haben ...



unter Umständen eben Kriege geführt und erorbert ... gekämpft und erforscht haben ...

und geredet wurde natürlich auch ... aber mehr so nebenher ...



und diejenigen die geredet haben ...

hatten mit Handeln oder gar Führung praktisch nichts zu tun ...



heutzutage ist das genau umgekehrt ...

zumindest etwa seit der Aera Kohl / Schröder / Merkel ...



es vergeht kaum ein Tag ... an dem die Frau Kanzlerin nicht mindestens eine Rede hält ...

an vielen Tagen zwei !! ... an manchen Tagen sogar drei !!!



gehandelt wird mehr so nebenher ... so daß es kaum einer so richtig mitkriegt ...

bzw erst hinterher merkt ... deshalb auch merkelt genannt ...



und geführt wird überhaupt nicht ... bzw wenn das endlich jemand merkelt ...

sagt die Kanzlerin ... 'es hat sich nicht so ergeben' ...



diejenigen schließlich ... die früher geredet haben ...

und dafür riskierten ... verhaftet zu werden ...



reden heute nicht lange sondern handeln ...

die werden dann als so genannte Terrostisten verfolgt ...



und ebenfalls verhaftet ... wenn man sie kriegt ...

das ist heute noch so wie damals bei den Nürnbergern ...



und wenn man sie nicht kriegt ...

'ergibt' sich daraus unter Umständen sogar sowas wie Führung ...



bzw Frau Merkel sagt dann ...

es hat sich so ergeben ... daß daran kein Weg vorbei 'führt' ...



oder sie sagt einfach ...

dazu gibt es keine Alternative ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen