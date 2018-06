Freitag, 22 Juni 2018 | 25.173

Andreas Voßkuhle und ... Thomas Mann ...

jetzt eröffnet unser Bundespräsident das neue Thomas Mann Haus in USA ...

da dreht sich der Thomas Mann sicher im Grabe rum ...



Frank Walter Steinmeier ist auf Staatsbesuch in den USA ...

trifft aber nicht seinen Amtskollegen Donald John Trump ...



was das wieder soll ???

die Leute nehmen alle die Vorteile ihres Amtes wahr ...



wollen aber nichts dafür tun ...

im Gegenteil ... es wird abgeblockt und ignoriert bis zum Geht-nicht-mehr ...



als läge die Bedeutung des Amtes darin ...

dauernd irgend welche völlig unsinnigen Reden Erklärungen Urteile etc abzusondern ...



der Brite David Braben zählt zu den wichtigsten Entwicklern von Video-Spielen weltweit ...

laut Angela 'Mutti' Merkel ...



zählt ja auch Politik zu den wichtigsten Spielen weltweit ...

ihre Politik kommt aber nicht hinaus über das Niveau 'Mensch-ärgere-Dich-nicht' ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ... und der verfassungswidrige Lifestyle des Andreas Voßkuhle

Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









