Mittwoch, 20 Juni 2018 | 25.171

Andreas Voßkuhle und ... die Skrupellosigkeit ...

zum Beispiel die skrupellose CSU ...

vertreten u.a durch Seehofer und Söder ...



der es nur um sie selbst geht ...

bzw eben um die Macht ... in ihren Abhängigkeiten ...



und die ebenso skrupellose Europäische Union ...

entsprechend vertreten u.a. durch Conte und Macron ...



und skruplellos ist er ja schließlich hinreichend auch selbst ...

denn was gibt es ebenso objektiv wie offensichtlich Schlimmeres ...



als völlig ungeniert das Recht zu beugen

und rücksichtslos die eigenen Interessen zu verfolgen ...



angeblich geht es um Vertrauensfragen ...

das ist aber gar nicht das Problem ...



sondern ... wieso dürfen Leute Vertrauensfragen stellen ...

die nicht bereit sind ... Verrantwortung zu tragen ...



*



das Gerichtshöfische Europa ... und Voßkuhles nationalsozialistische Rechtsliteratur ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









