Dienstag, 19 Juni 2018 | 25.170

Andreas Voßkuhle und ... seine nationalsozialistische Spielshow

nicht nur Deutschland sondern ganz Europa sind in Gefahr ...

die Hoheit über ihr kulturelles Erbe zu verlieren ...



und nicht nur allgemein das kulturelle ...

sondern vor allem auch ganz speziell das rechtliche Erbe ...



und nach dieser völlig hirnverbrannten Politikerin ...

also ich meine die Bundeskanzlerin Angela Merkel ...



fangen jetzt auch Leute in anderen Bereichen an ...

wie Medien und Justiz ... bzw Relgion und Recht ...



nach so genannten gemeinsamen Plattformen zu suchen ...

als ob das das Allheilmittel zur Lösung der Probleme wäre ...



und das ist nunmal ein ebenso gravierender wie grandioser ...

massiver wenn nicht maximaler Irrtum ...



der im Gegenteil immer weiter wegführt ...

von einer auch nur halbwegs demokratischen Weltordnung ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Gleichschaltung und Gleichgültigkeit ...









