Sonntag, 10 Juni 2018 | 23.161

Andreas Voßkuhle und ... der Deutsche Kulturrat ...

der Deutsche Kulturrat hat angesichts der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung

die Beseitigung der Talkshows gefordert ...



sowie die Beseitigung der G7 etc ...

als typisches Beispiel für 'außer Spesen nichts gewesen '...



bei rund 400 Millionen Euro Kosten für diese zwei halben Tage und eine Nacht ...

greift man sich ja wirklich an den Kopf ...



konsequenterweise wird der Deutsche Kulturrat ..

demnächst die Beseitigung des Bundesverfassungsgerichts fordern ...



weil dessen Rechtsprechung praktisch auch nur hilft ...

die AfD salonfähig bzw hoffähig zu machen ...



*



das Kloo-ballistische Unions-Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



Deutsche Luftfahrt und Raumfahrt ...

mit Alexander Gerst ...



das Po-litische Thema ...

was ist Glaube ... und wie macht man das ??









