Samstag, 09 Juni 2018 | 23.160

Andreas Voßkuhle und ... der Wandel ...

zum Beispiel der Klima-Wandel ...

ein Ende der Gewitter sei nicht in Sicht ... sagen die Meteorologen ...



auf die politische Meteorologie bezogen heißt das ...

ein Ende dieser völlig idiotischen Diktatur Angela Merkel ist nicht in Sicht ...



auf den demographischen Wandel bezogen heißt das ...

wenn an der Spitze des Staates ... der Regierung ... der Führung ...



seit der Einführung des demokratischen Wandels ...

praktisch nur noch bevölkerungspolitische Blindgänger stehen ...



woher soll dann eine verfassungsmäßig geordnete ...

demographische Entwicklung kommen ...



das ist nicht mehr nur zurück zur Natur ... nicht mal alle Affen auf die Bäume ...

das ist noch hinter der Steinzeit ...



selbst in der Steinzeit hatten die Leute schon soviel gesunden Menschen-Verstabnd ...

daß sie ihre Steine behauen konnten ...



Frau Merkel und Herr Voßkuhle haben nicht mal den ...

einfach nur idiotisch ... krank ... geistig weggetreten ...



nicht in Sicht ist auch ... daß Merkel Macron Trudeau et al ...

dem Trump irgend etwas Sinnvolles entgegensetzen werden ...



Donald wird als eindeutiger Sieger aus diesem Gipfel hervorgehen ...

wo kein Geist ist hat 'der Kämpfer' schon gewonnen ...



und das Verhalten Donald Trumps ...

wird auf die Weltkonjunktur geschweige denn die amerikanische Konjunktur ...



ebenso wenig Auswirkungen haben ... wie die Versprechungen Angele Merkels

etwas an ihrer Diktatur ändern werden ...



*



Andreas Voßkuhle und ...

seine verfassungswidrigen Ausstellungen



das nachbarschaftliche Unions-Europa ...

vor allem im Süden Europa und im Norden Afrikas ...



Deutsche und ... Kinesen und Koreaner ... Javaner und Japaner ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Qualifizierung ...









