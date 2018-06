Freitag, 08 Juni 2018 | 23.159

Andreas Voßkuhle und ... die BUNTE ...

bzw ohne BUNTE wäre er einfach nur ein Richter ...

vielleicht so'ne Art Dorfrichter Adam ...



die BRD ... also die Bundes Republik Deutschland ...

ist laut Verfassung ein demokratischer und sozialer Staat ...



ohne funktionierende DRITTE GEWALT ...

ist sie jedoch einfach nur eine ganz ordinäre Diktatur ...



BERLIN ... ohne BUNTE wäre es nur ein Kuhdorf im Nord-Osten der Republik ...

mit der Frau Merkel als Star-Kuh ...



auf der von der Bayern-Alm und aus dem Vatikan gesteuerten Weide ...

die von Heer von rund 60.000 Lobbyisten gedüngt und geplegt wird



eben weil sie dann dafür auch willig die Milch abgibt ...

und zwar nicht etwa die der frommen Denkungsart ... nicht mal als Pfarrerstochter ...



das Geld Gewinne Exporte Wachstum etc für die Wirtschaft ...

bzw damit die Reichen immer reicher werden ...



und das Schmiermittel Subventionen Preise etc ...

damit die Gesellschaft bzw also dieses Thomas Mann'sche Großbürgertum ...



sich im Glanze dieser Diktatur sonnen kann ...

und Zeitschriften wie die BUNTE ordendlich was zu schreiben und zu werben haben ..



und das Druckmittel ...

damit ein Deutsche-Wertarbeit-Polizei-und-Verwaltungs-Staat ...



die Bürger bzw das eigentliche Volk (!) quälen und entwürdigen ...

mißhandeln und mißbrauchen kann ...



nach wirklich allen Regeln der Menschenverachtung ...

und einer politischen Poker Spiel Kunst ...



*



das Zentral Bänkerische Unions Europa ... und der rechtswidrige Lifestyle ...

Deutsche und ... der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheitund Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









