Donnerstag, 07 Juni 2018 | 23.158

Andreas Voßkuhle und ... Andreas Sozinahle ...

also ich meine Andrea Nahles ...

steckt ganz tief mitten in der großen Scheiße ...



und hält die AfD für Vogelschiß ...

was für ein grandioser Realitätsverlust ...



das ist schon nicht mehr nur einfach virtuell ...

sondern jenseits aller aktuell erfaßbaren Universen ...



also allgemein und praktisch noch hinter dem Jenseits ...

bzw speziell hinter der relativitätstheoretischen Pfarrerstochter ...



*



der rat-lose Unions Europäische Rat ... und sein Konzert ohne Konzept ...

Deutsche und ... Juden und ihre sonstigen nah-östlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestronesation und Inklusion ...









