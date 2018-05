Dienstag, 29 Mai 2018 | 22.149

Andreas Voßkuhle und ... der Global Solutions Summit ...

The World Policy Forum ...

Der Multi-Militarismus in National-Sozialistischen Zeiten ...



die Leute die da ihre an sich ja bereits bekannten üblichen Reden halten ...

genauer gesagt die also das Sagen haben ...



das sind alles Leute ...

die davon leben daß es die so genannten Probleme gibt ...



ganz abgesehen davon ... daß sie ja selbst die Ursache sind ...

daß sie selbst dafür verantwortlich sind daß es die Probleme gibt ...



man kann also nicht ernsthfat erwarten ...

daß die auch nur den geringsten sinnvollen Lösungsansatz entwickeln werden ...



das ist also wiedermal nur völlig sinnloses Bla-Bla ...

und reine Selbstbeschäftigungstherapie bzw selbstgerechte Rechtfertigung ...



*



das Kommissionarristische Unions-Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Politische Thema ... die unverfassungsmäßige Oper ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... nein vielleicht ja oder eventuell doch und me-too ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen