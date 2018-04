Mittwoch, 11 April 2018 | 15.101

Andreas Voßkuhle und ... Meseberg ...

Verfassungsbeschwerde ... an das Bundesverfassungsgericht ...

. . . S O S . . . E I L T . . .



auf der Suche nach der vermißten Dritten Gewalt ...

jedwedes andere geeignete Mittel in entsprechender rechtlich-relevanter Form ...



an jedes andere Verfassungsgericht und oder sonstiges Gericht ...

und oder überhaupt 'to whom it may concern' ...



Lieber Professor Andreas Voßkuhle ...

Sehr verehrte Damen und Herren ...



die nach wie vor mehr oder weniger die Geschäfte führende ...

oder auch eher nicht führende geschweige denn überhaupt führende Bundesregierung



tagt in Meseberg ...

und da sitzt natürlich wieder kein Verfassungsschützer mit am Tisch ...



geschweige denn ein Verfassungsrichter ...

oder sonst jemand der für Aufgaben und Aufträge der Verfassung zuständig wäre ...



das heißt die Frau Merkel kann da wieder ebenso ungeniert wie ungehindert...

ihren Reichsparteitag abhalten wie eh und je ...



Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ... Meseberg ist dafür ein Synonym ...

und dafür daß in diesem Sog die Drtte Gewalt endgültig mit untergeht ...



hierdurch stelle ich daher den

. . . A N T R A G . . .



die so genannten Ergebnisse dieser so genannten Klausurtagung ...

inclusive der aktuellen Regierungserklärung ...



in rechtlich-relevanter Form und gerichts-notorisch ...

in den jeweiligen Zusammenhängen vortragen und erörtern zu dürfen ...



ich grüße Sie herzlich ...

und in aller Hochachtung ...



gezeichnet ...

Eugen Möller-Vogt









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen