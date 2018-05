Montag, 21 Mai 2018 | 21.141

'Wer Jesus hat ... der hat das Leben ...'

- weil Pfingsten ist ...

die eigentliche Bedeutung Jesu Christi ...

liegt ja nicht in seiner historischen Präsenz al solcher ...



sondern darin ... daß er einer Religion ... also dem Glauben ...

Substanz und Relevanz gegeben hat ... System und Sinn ...



der wichtigste Satz / die wichtigsten Worte Jesu in diesem Sinne ...

sind die Worte ... 'Dein Glaube hat Dir geholfen ...'



soll heißen ... Siehe ...nicht ICH habe Dir geholfen ...

und auch nicht der so genannte 'Liebe Gott ...'



von dem und in der Auseinandersetzung mit dem ...

ich all mein Wissen beziehe ... und ihn deshalb meinen Vater nenne ...



sondern DU selbst hast Dir geholfen ...

DEIN Glaube hat Dir geholfen ...



bzw ... wie sagt das Volk seit eh und je ...

glaub an Dich selbst ... hilf Dir selbst ... dann hilft Dir Gott ...



*



Andreas Voßkuhle und ... seine filmreifen Pfingstfestspiele ... QuasimodoPentecosti ...

das Parlamentaristische Pfingst-Europa ...



Deutsche und

die Präsidentschaft der Bulgaren im Unions-Europäischen Ministerrat ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben an Pfingsten ... Recht und Ordnung ... Würde und Freiheit ...









