Sonntag, 20 Mai 2018 | 20.140

Andreas Voßkuhle und ... der Heilige Geist ...

eh man sichs versieht ist schon wieder Pfingsten ...

in vier Wochen ist schon wieder Sonnenwende ...



die einschlägige Industrie fängt dann an Weihnachtsplätzchen zu backen ...

und die Mode fürs nächste Jahr steht natürlich auch schon längst fest ...



es hält sich zwar hartnäckig das Gerücht ...

das mit dem Heiligen Geist sei ein Wunder ... ist es aber gar nicht ...



ein Wunder ist vielmehr ...

daß die maßgebenden Leute im Staat nicht bereit sind ...



diesen deplazierten Anachronismus nicht aufzulösen ...

obwohl ihnen das doch bewußt sein muß ...



das heißt in Zeit und Raum ...

gleichzeitig sowohl in der Steinzeit als auch in einer völlig anderen Welt leben ...



*



die Bundesverfassungsgerichtspräsidiale abscheuliche Pfingstpredigt ...

das Kloo-ballistische Unions-Europa ...



Deutsche Bürger und Weltbürger ...

Weltenbummler und Rumfummler ...



das Po-litiische Thema ...

Deutsche Lufztfahrt und Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









