Samstag, 19 Mai 2018 | 20.139

Andreas Voßkuhle und ... seine halsbrecherische Rechtsbrechung

man wundert sich immer wieder ... tagtäglich ...

daß einem Leute begegnen ...



auf der untersten und ärmsten Stufe des politischen Geschehens ...

bei denen man sich fragt ...



wieso dürfen die eigentlich auch wählen ...

was soll denn dabei herauskommen ... und so ...



das ist aber an sich völlig unerheblich ...

denn 'entscheidend' ist (Lieblingswort des Herrn Voßkuhle) ...



daß auf der obersten Ebene des politischen Geschehens ...

Leute wie Frau Merkel und oder eben Herren Steinmeier Schäuble Müller ...



bzw eben Herr Voßkuhle die höchsten und angesehensten ...

einflußreichsten und bestbezahlten Ämter in diesem unserem Staat bekleiden dürfen ...



obwohl genau das die Ursache dafür und nicht zu trennen ist davon ...

daß einem auf der untersten Stufge Leute begegnen ... s.o. ...



*



die waghalsige Politische Ausstellung ...

das nachbarschaftliche insbesondere Nordafrikanische Unions-Europa ...



Deutsche und ...

P-Kinesen sowie die anderen fern-östlichen Nachbarn ... Nokos ... Sükos ... Kokos ... et ceteros ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... bzw Verunbildung und Verwahrlosung ...









