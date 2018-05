Freitag, 18 Mai 2018 | 20.138

Andreas Voßkuhle und ...

- sein heimatkundlich geschützter Lifestyle ...

man muß sich das alles mal illustriert vorstellen ...

also so ... zum Beisiel ... à la BUNTE ...



es geht doch an sich ums Recht ...

es geht ums Recht des Volkes / des Bürgers / des Menschen ...



auf eine sinnvolle und wenigstens halbwegs vernünftige ...

demokratische und wenns denn geht vielleicht doch auch sonst verfassungsungsgemäße ...



Information und Benachrichtuigung ...

Bildung und Erziehung ...



statt mit diesem 'Recht' ...

also dem höchsten unserer Kulturgüter ...



beschäftigen sich die höchsten und am besten bezahlten deutschen Richter

mit dem Profansten was es gibt in dieser unserer Welt ...



mit der Bezahlung bzw den Kosten eines Medienangebotes ...

das ebenso objektiv wie offensichtlich verfassungswidrig ...



und subjektiv nicht nur völlig abwegig und irreführend ... sinnlos und nutzlos ...

sondern sogar schädlich und zerstörend ist ...



und kommen sich dabei auch noch so wichtig vor ...

als wären sie der Nabel der Welt ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... die Chinesen und die anderen Fernöstlichen ... tropischen und subtropischen Nachbarn ... on the top and down under ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









