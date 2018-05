Donnerstag, 17 Mai 2018 | 20.137

Andreas Voßkuhle und ... sein Konzert ohne Konzept ...

irgend jemand hat mal gesagt ...

der Holocaust sei im Grunde genommen nur ein Detail der Geschichte ...



und da gab es natürlich eine Riesenaufregung ...

und was weiß ich was man dem Mann alles angetan hat ...



es ist eben nur so ... tagtäglich überbieten sich die Medien ...

eigentlich sogar von morgens bis abends ...



mit Schlagzeilen wie Kindermord im Park ...

Frau von zehn Männern vergewaltigt ...



und auch da gehen alle diese berufsmäßigen Sichaufreger wie Herr Voßkuhle ....

immer wieder ohne weiteres zur Tagesordnung über ...



nicht zuletzt die Juden selbst über die Morde ... die sie jeden Tag begehen ...

unter dem Vorwand sie müßten sich und oder was auch immer verteidigen ...



*



der rat-lose Europäische Rat ...

die Deutschen und ... die Juden ... und die anderen Nah-östlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Heimatmuseum ... Integration und Schützenverein ... MINTation und INFOmation ...









