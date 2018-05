Mittwoch, 16 Mai 2018 | 20.136

Andreas Voßkuhle und ...

- das Gesetzbuch in dem das Recht geschwärzt ist ...

wir haben in Deutschland bekanntlich zweierlei Religion ...

die evangelische und die katholische ...



abgesehen natürlich von den vielen anderen ...

die ebenfalls Teil Deutschlands sind ...



und nicht hinweggedacht werden können ...

ohne daß das Ganze weniger ist als alle seine Teile zusammen ...



die bedeutendsten Führungspersönlichkeiten unserer beiden Religionen ...

haben jetzt festgestellt ...



daß zwischen den beiden Religionen ein Maß an Annäherung erreicht sei ...

auch Ökumene genannt ... das nicht mehr umkehrbar sei ...



das heißt ... da ist die Umkehr dessen erreicht ... was im Volk heißt ...

wenn Zwei sich streiten freut sich der Dritte ...



bzw das heißt ... wenn zwei Führer sich einig sind ...

hat das Volk das Nachsehen ...



und das erklärt wiederum ...

warum uns ... also dem Volk ... auch die Gewaltenteilung überhapt nichts nützt



obwohl das ja sogar drei 'Parteien' sind ... aber die sind sich ja sowas von einig ...

daß man schon von der sprichwörtlichen Dreieinigkeit ... naja spricht ...



und das also nur pro forma funktioniert nach dem Prinzip ...

getrennt marschieren ... aber vereint schlagen ... wenn nicht schlafen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-ETA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und die demoverkrampfte Geburtenrate ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen