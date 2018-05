Dienstag, 15 Mai 2018 | 20.135

Andreas Voßkuhle und ... Patricia Schlesinger ...

die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat und ein Medienstaat ...

das steht so zwar nicht in der Verfassung ... ist aber so ...



zumindest glauben das die Bürger ... allerdings immer weniger ...

eine wahre Erosion ist im Gange ...



das Vertrauen der Bürger schwindet massiv ...

sagen die die es wissen müßten ...



das Vertrauen in die Politik ... in die Kultur ... in die Medien ...

und natürlich in die Rechtsprechung ...



und wenn die Bürger sich trauen sich zu beschweren ...

wenn sie überhaupt Zeit und Gelegenheit dazu haben ...



weil sie an sich perfekt davon abgehalten und abgeschirmt werden ...

das sind die so genannten Rettungsschirme ... die sich Frau Merkel immer zulegt



dann nennt die Rechtsprechung das 'Sabotage des Rechtsstaats' ...

und sagt ... wir nehmen einfach keine Beschwerden mehr an ...



und oder sie sagt ... da wird die Axt an das Grundgesetz gelegt ...

vor allem von bayerischen Holzfällerbuam ...



die Würde des Menschen ist unantastbar ...

zumindest das steht so in der Verfassung ...



das wird allerdings konterkariert durch den Mangel an Glaubwürdigkeit ...

mit dem die Verfassungsorgane Verwaltung Regierung Führung betreiben ...



worum sie sich allerdings nicht die Bohne scheren ... denn ...

ist der Ruf erst ruiniert ... regiert es sich ganz ungeniert ...



*



rbb ... oder wie sagt das Volk ...

Rhabarber Rhabarber Rhabarber ...



Gallionsfiguren der Dritten und der Vierten Gewalt ...

der Kommissionarristische Unions-Europa-Torso ...



Deutsche und ...

ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Femi-nismus und Emma-nzipation ... eMannzipation und eHe 4.0 ... Kreativität und Schöpfung ...









