Montag, 14 Mai 2018 | 20.134

Andreas Voßkuhle und ... zum Beispiel Josef Stalin

einer derjenigen ...

die mehr oder weniger offiziell Jahrhundertverbrecher genannt werden



auch wenn sie dafür von Teilen des Volkes eigener Vorteile wegen geliebt

und von anderen Teilen ebenfalls deswegen geRECHTfertigt werden ...



die Frage ist aber doch auch hier ...

wer ist denn nun eigentlich der Verbrecher ...



derjeniger der eine Tat tatsächlich und konkret begeht ...

oder derjeniger ... der hätte verhindern können ...



daß es so kommt wie es dann eben kommen mußte ...

das aber verweigert bzw einfach unterließ ...



wenn niemand dafür sorgt ...

daß ein Land ein Staat ein Volk professionell gemanagt und geführt wird ...



dann entspricht es wiederum einem Naturgesetz ...

daß sich dann Scharlatane und Dilettane



sich der freien Plätze bemächtigen ...

und sich dort nach Belieben und Willkür breit machen ...



bei jeder besseren Veranstaltung weiß man ...

ohne Platzanweiser ....



also jemand der sich auskennt und den Plan hat ...

findet kaum jemand den für ihn reservierten Platz ...



und wenn der zuständige Platzanweiser sagt ... ich nehme Ihre Bitte ...

Ihnen den für Sie reservierten Platz zu zeigen ... nicht an ...



zum Beispiel weil mir irgend etas an Ihnen gerade nicht paßt ...

oder ich einfach keine Lust habe und mich nicht überarbeiten will ...



dann nützt dem Gast / Kunden / König ...

auch die schönste Eintrittskarte nichts ...



und so ... ungefähr ... ist das eben auch ...

wenn der Herr Voßkuhle zum Bürger sagt ...



ich nehme Ihre Beschwerde nicht an ... weil ... s.o. ...

und dann nützt eben dem Bürger auch die schönste Verfassung nichts ...



*



das Parlamentaristische Europa und ... die Heimat der CSU ...

Deutsche und ... die Präsidentschaft der Bulgaren im EU-Ministerrat ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Frieden und Freiheit ... Demokratie und Evolution ...









