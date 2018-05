Sonntag, 13 Mai 2018 | 19.133

Andreas Voßkuhle und ... seine verfassungswidrigen Predigten ...

dauernd ist die Rede ...

zum beispiel von der Gleichberechtigung ... und was es so gibt in dieser Art ...



wie soll da jemals was draus werden ...

wenn die Gleichgültigkeit (!!!) das Verhalten der Menschen bestimmt ...



der noch halbwegs normalen ...

aber verwahrlosten verarmten verblödeten verbildeten Menschen im allgemeinen ...



und derjenigen ... die professionell handeln ...

und die Verantwortung tragen sollen im besonderen ...



das ist wie wenn bei den Fischen ...

die bekanntlich in ihrem Element Wasser leben ...



dauernd davon die Rede ist ...

jeder Fisch hat Anspruch auf ein Fahrrad ... oder so ...



*



das Kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... Welten Bummler und ... Welten Meister ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt Deutsche Raumfahrt ... Galaxie Kosmos Universum Weltall ...









