Freitag, 11 Mai 2018 | 19.131

Andreas Voßkuhle und ... die Wahrheit ...

es ist bekanntlich so ...

daß (nur) die Wahrheit wirklich befreit ...



deshalb können zum Beispiel Angela Merkel ...

und ganz speziell ihr Pressesprecher ...



nie wirklich freie Menschen werden ...

weil sie ja rund um die Uhr nichts anderes machen ...



als um die Wahrheit herumzustreichen ...

wie die Katze um den heißen brei ...



und das dann auch noch zu erklären versuchen ...

was dann schon fast an die Quadratur des Kreises grenzt ...



ganz abgesehen von Andreas Voßkuhle ...

und ganz speziell sein Vizepräsident ...



solange sie sich in tagelangen so genannten mündlichen Verhandlungen ...

umso Fragen streiten wie die Rundfunkgebühr ...



als ob wir sonst keine Probleme hätten ...

und selbst Karl Lagerfeld der Kanzlerin die Freundschaft kündigt ...



*



das Zentral Bänkerische Europa und ... der gerichtsnotorische Lifestyle ...

Deutsche und ... der Islam die Islamistin das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...



die Gewaltengeteilte Politische Führung ...

krankhaftgeteilt an Körper und Geist und Seele ... eine psycho-mental-somatisch Multimorbidmortalität ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen