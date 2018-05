Dienstag, 08 Mai 2018 | 19.128

Andreas Voßkuhle und ... Frank-Walter Steinmeier ...

- oder die bedingungslose Kapitulation ...

mein Gott Walter ...

was wieder für ein Quatsch !!!



wir stehen nicht vor dem Versagen des Rechtsstaates ...

nein natürlich nicht ...



wir stehen vor einer völligen Abwesenheit ...

auch nur von Spuren des Rechts ...



man kann einen Trabbi nicht mit Originalteilen von Mercedes (...)

auch nur funktionsfähig machen geschweige denn verbessern ...



man kann eine Diktatur nicht mit Originalteilen eines demokratischen und sozialen Staates

auch nur funktionsfähig machen geschweige denn verbessern ...



man kann einen Staat nicht einfach Rechtsstaat nennen ...

wenn ihm die wesentlichsten Elemente des Rechts nicht nur fehlen ...



sondern offensichtlich auch nicht nur völlig unbekannt sind ...

sondern auch noch dauernd mit völlig falschen Ersatzteilen betrieben werden soll ...



von völlig hirnverrbannten Idioten ...

die keine Ahnung vom Fahren und Führen haben geschweige denn einen Führerschein ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... me-too und ohne me-too ... das ist so ähnlich wie 'ohne sine ira et studio ...'









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen