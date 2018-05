Montag, 07 Mai 2018 | 19.127

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

- das Traumpaar des deutschen Films ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß das was unter der Führung von Frau Merkel und Herrn Voßkuhle betrieben wird ...



eine ... wie sagt das Volk ... lupenreine Diktatur ist ...

der dauernd das Etikett 'Demokratischer und Sozialer Staat' aufgeklebt wird ...



bzw da wird dauernd versucht ...Elemente des demokratischen und sozialen Staates ...

in die Diktatur zu übernehmen ...



zum Beispiel ... Mobilität 4.0 ... oder 'Wir investieren auf Rekordnniveau ...'

ja aber was wie wann und wo ... ???



es ist doch ganz einfach so ...

daß das alles gar nicht zusammen paßt ...



niemand käme auf die Idee ...

einen Trabbi mit Originalteilen von Mercedes (...) auszustatten ...



um die Mobilität dieses Trabbi zu verbessern ...

und zu investieren was das Zeug hält ...



aber in einer Diktatur versucht man dem Volk weiszumachen das ginge ...

und das ist eben nicht nur kindisch ... sondern das ist kriminell ...



und wenn die USA mit den VW-Managern so weitermachen ...

dann schwappt diese Welle doch noch hier rüber ...



mit anderen Worten ...

dann wandern auch Merkel und Voßkuhlöe 25 Jahre ins Gefängnis ...



vielleicht wachen ja einige Verfassungsrichter aus der zweiten Reihe dann doch noch auf ...

und fangen an ... hier eine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Bulgaren mit ihrer Unions-Europäischen Ministerratspräsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Freiheit und Markt ...



der verfassungsgerichtliche Film ... Hollywood ... Bollywood ...

und in Karlsruhe immerhin an der Waldstraße ...









