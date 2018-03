Montag, 26 März 2018 | 13.085

Andreas Voßkuhle und ... Carles Puigdemont ...

ein Staat ... dessen Politischer Führung ...

statt Bildung Erziehung Fürsorge ...



nichts anderes einfällt ...

als Strafen Zwangsvollstreckung Verhaftung ...



kann per se bzw per definitionem ...

kein demokratischer sozialer Rechtsstaat sein ...



Puigdemont in einem deutschen Gefängnis ...

das ist schon fast so wie Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis ...



und natürlich ist es deutsche Polizei ... die Puigdemont festnimmt ...

'um die Strafverfolgung zu gewährleisten' ...



das einizige Problem das wir haben ist nach wie vor ...

daß kein Richter die verfassungsmäßige Ordnung gewährleistet ...









