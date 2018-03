Sonntag, 25 März 2018 | 12.084

Andreas Voßkuhle und Angela Merkel ... Recht und Religion

gibt es eigentlich etwas Idiotischeres als ...

als Evangelische Pfarrerstochter geboren werden ...



und dann sagen ...

der Islam ist ein Teil Deutschlands ...



gibt es !

Jura studieren und dann Verfassungsgerichtspräsident werden ...



denn dafür ... als Evangelische Pfarrerstochter geboren zu werden ...

kann man ja nichts ... das ist ja nicht mal Schicksal ...



das ist eifach so ... bzw das ist Realität ... oder Tatsache ...

um nicht zu sagen das liegt in der Natur der Sache ...



aber Jura studieren bzw Verfassungsgerichtspräsident werden ...

und dann das Recht im allgemeinen und die Verfassung ganz speziell zu mißbrauchen ...



das ist eine ebenso bewußte wie freiwillige Entscheidung ...

das setzt also ebenso absichtliche wie absichtsvolle kriminelle Intelligenz und Energie ein ...



das ist also noch schlimmer ...

als Schlosser lernen und dann Bankräuber und Safeknacker werden ...



da wird dann klar ... warum die mir immer schreiben ...

'Wir nehmen Ihre Beschwerde nicht zur 'Entscheidung' (???) an !!! ...



denn dann müßten sie sich ja 'für' (!!!) die Verfassung 'entscheiden' (!!!) ...

und das scheuen sie wie der Teufel das Weihwasser ...



um auf die Religion zurück zu kommen ...

weil Sonntag ist ...









