Donnerstag, 26 April 2018 | 17.116

Andreas Voßkuhle und ... der Markus Söder ...

ist der Islam nun ein Teil Deutschlands oder ist er es nicht ...

Markus Söder liefert gerade wieder den Beweis dafür ... er ist es ...



denn Kruzifixe in alle Amtsstuben ...

ist nichts anderes als die Retourkutsche auf Kopftücher für alle Frauen ...



bzw wenn von oben verordnet wird ...

Kruzifixe in alle Amtsstuben ...



ist das nichts anderes als wenn von oben verordnet wird ...

Kopftücher für alle Frauen ...



und was das alles mit halbwegs sinnvoller geschweige denn verfassungsgemäßer Politik

zu tun haben soll ... oder gar mit Religion geschgweige denn mit dem Gklauben ...



ist und bleibt wohl das Geheimnis von Markus Söder ...

weil der Andreas Voßkuhle sich weigert ...



das Kopftuch ... also ich meine den Schleier von diesem ganzen Unsinn zu ziehen ...

und ... nur mal so als Beispiel ...



von oben zu dekretieren ...

daß in allen Gerichtssälen die Waage der Justitia zu stehen habe ...



*



die Tragik seiner Ratlosigkeit ...

und dann auch noch der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ...

Juden und die anderen Nah-östlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestronesation und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen