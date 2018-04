Mittwoch, 25 April 2018 | 17.115

Andreas Voßkuhle und ... die Kabinettsitzung ...

mittwochs ist immer Kabinettsitzung ...

das ist wenn Klein-Angela am großen Kabinetttisch sitzt ...



und sich eins feixt ...

und zum Beispiel sagt ...



na da wollen wir doch mal wieder sehen ...

was uns heute so alles einfällt ...



was gerade so nicht offensichtlich verfassungswidrig ist ...

denn ob es verfassungsgemäß ist ...



'entscheidet' (...) ja dann das Bundesverfassungsgericht ...

und vor denen brauchen wir ja keine Angst zu haben ...



Bundesbankamt ... Bundespresseamt ... Bundesverfassungsgerichtsamt ...

das sind bekanntlich die besten Abteilungen des Bundeskanzleramtes ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen nachbarn ... T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel ... auf der Basis des Menschenhandels ... Menschenverachtung als Politische Richtlinie bzw Menschenverachtung statt Verantwortung tragen ...



die Tragik des Buchs ...

von den gewaltengeteilten Sieben Siegeln ...









