Andreas Voßkuhle und ... die Tragik seiner Karlsruhe Filme ...

'nach judenfeindlichen Übergriffen ...

Merkel warnt vor neuer Form von Antisemitismus ...'



gibts eigentlich etwas noch Hirnverbrannteres ???

die Frau macht praktisch nichts anderes als Antisemitismus schüren ...



so daß es fast schon so aussieht ...

als wäre Antisemitismus deutsche Staatsraison ...



und dann warnt sie (???) ...

vor alten und neuen Formen des Antisemitismus ...



und beklagt sich ... und daß sie das bedrückt ...

und daß der Kampf gegen den Antisemitismus gewonnen werden müsse ...



während sie gleichzeitig immer noch mehr Öl ins Feuer gießt ...

also noch idiotischer gehts nicht ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die bulgarische Präsidentschaft des EU-Ministerrates ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Markt und Wirtschaft ... Recht und Würde ...



zu Kaisers Zeiten ... also ich meine als noch der Kaiser herrschte ... oder so ...

hieß es noch ... 'wer nix wird wird Wirt' ...



in der Demokratie ... also ich meine seit das Volk herrscht ...

gilt ... wer sonst nix kann kann immer noch Politiker werden ...









